Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Бяла в района на разклона за село Две могили, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Снимка: БТА

Сигнал за инцидента е подаден в 9:45 часа. Ударили са се тир с русенска регистрация и микробус с украинска. Шестима души са пътували в микробуса, като четирима от тях са загинали – шофьорът, две жени и дете на 11 години. Другите двама пътници – възрастен мъж и малолетно дете, както и шофьорът на камиона са откарани в болница в Русе, съобщиха от Окръжна прокуратура-Русе.

Възрастна жена пострада тежко при катастрофа на пътя Русе - Бяла

Видео: Русе Медиа

Незабавно на мястото на произшествието са изпратени екипи на Спешна помощ и "Пожарна безопасност и защита на населението".

Към момента самоличността на починалите и на тези, откарани за преглед в болница, не е установена категорично. По предварителни данни са роднини.

Снимка: БТА

Около 15:00 ч. участъкът от пътя беше отворен за движение. Преди това беше затворен докато се извършваше оглед на местопроизшествието и бе въведен обходен маршрут през Две могили – Иваново – Божичен – Басарбово – Русе.

Снимка: БТА

Първоначалната проверка на Областния отдел на „Автомобилна администрация“ Русе не установи нарушения, свързани с техническата изправност на товарния автомобил, както и с времената за управление и почивка на шофьора, участвал в тежкото пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Информацията от тахографа за скоростта на движение на превозното средство в момента на катастрофата ще бъде предоставена на разследващите органи.

Пред NOVA шофьори на камиона, станали свидетели на удара, казаха, че микробусът не е изпреварвал.

„Мисля, че човекът беше уморен. Гледам, че семейството си идва от почивка, не знам. Пътят тук е добър. Има участък, където има дупки, но тук няма, тук е нормално. Може би е тръгнал рано-рано от Гърция и да му е дошло в повече“, предполагат шофьори на камиони, които се наложи да изчакат на място.