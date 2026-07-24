Президентът Илияна Йотова коментира приемането на бюджета за тази година.

Тя посочи, че в президентството са получени 25 становища за малките бюджети, като нито едно от тях не призовава за вето на президента. Йотова посочи, че текстовете са разгледани подробно и мнението е, че двата малки бюджета - за НЗОК и ДОО, нямат проблеми нито фискално, нито конституционно.

„Аз днес ги разписах далеч преди петицията на „Продължаваме промяната” да стане факт”, каза още тя.

Президентът каза още, че през следващите дни експертите в президентството ще се запознаят със становищата по Бюджет 2026 и ще бъде взето крайното решение дали да бъде разписан.

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Йотова коментира и разполагането на американските самолети на Летище „Безмер”. Тя посочи, че ситуацията се следи и ако има сигнал от съответните служби за евентуални рискове, ще свика Консултативен съвет. Президентът беше категорична, че решението най-добре отговаря на интересите на страната и е било изключително трудно. Йотова заяви още, че имаме нужда от нова стратегия за сигурност, която да обхваща и въпроса за отбранителните ни съоръжения.

Президентът заяви, че обществото ще очаква от кабинета и народното събрание да взимат трудни решение като това за самолетите.

Редактор: Цветина Петрова