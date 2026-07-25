Снимка: МВР
Марихуаната е била разпределена в два полиетиленови плика
Софиянец на 54 години е задържан с 350 г. марихуана в Несебър, съобщиха от МВР на сайта си. По случая се води разследване.
Наркотикът е бил открит вчера вечерта от служители на Районното управление в Несебър при претърсване на частен апартамент в града. Марихуаната е била разпределена в два полиетиленови плика.
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Последвало претърсване на стопанисвания от софиянеца ресторант в Несебър, където криминалистите намерили две везни, полиетиленови торбички и хартиен плик, съдържащ марихуана с тегло три грама.
Преди дни служители на Главна дирекция „Национална полиция" задържаха 40-годишен мъж и иззеха голямо количество наркотици при специализирана операция в ж.к. „Надежда" в София.
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Мъжът е криминално проявен и осъждан за подобни престъпления и живее без адресна регистрация в столичен квартал. Открити и иззети са 270 таблетки екстази, около 290 грама амфетамин, около 660 грама паста за билка, около 40 грама метамфетамин, около 2 грама кокаин и около 10 грама марихуана.Редактор: Никола Тунев
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