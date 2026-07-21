Полицията в Пловдив започна разследване след видео, разпространено в социалните мрежи, на което се вижда как мъж спира двама младежи в кола и твърди, че дишат райски газ. Случаят е от понеделник и стана известен в социалните мрежи, след като спортистът Валентин Петров публикува кадрите в профилите си.

Той обяснява, че е видял шофьора на колата да диша балон. От видеото става ясно още, че водачът е с наложена условна присъда и само преди седмица е бил задържан за 72 часа. След появата на клипа и проведеното разследване 22-годишният мъж отново е в ареста.

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От ОДМВР- Пловдив обясниха за NOVA, че са разпитали Валентин Петров. Той предал на органите на реда и един флакон с райски газ, който взел от колата на въпросния водач и неговия спътник. Към материалите по делото са приобщени още три флакона с райски газ, открити при претърсване на неговия адрес в града.

От районната прокуратура в Пловдив съобщиха за NOVA, че са образували досъдебно производство след клипа с райския газ. Обвинението е за пътно хулиганство. Ако бъде доказана вина, наказанието е лишаване от свобода до 3 години и отнемане на шофьорската книжка.

За NOVA Валентин Петров каза, че се прибирал от фитнес заедно със своята приятелка, когато забелязал младежите да употребяват райски газ. "Имаше доста трафик и най-малкото, което можех да е направя, е да снимам номера на тяхната кола, за да имам някаква информация. Тогава качих стори в социалните мрежи. Приятелката ми звънна на телефон 112 и извика полиция, но когато служителите на реда дойдоха, колата вече я нямаше", заяви той.

Петров обясни, че два часа по-късно отново забелязал младежите. "Колата мина през същото кръстовище със скорост над ограничението. Направихме обратен завой и ги догонихме. Те ни се извиниха, защото си помислиха, че начинът, по който са минали покрай нас, е бил реалната причината да ги проследим. Имаше три флакона райски газ в скута на шофьора и още два в краката на другия", каза той.

"Ако това да употребяваш райски газ не се води престъпление, значи в държавата няма закони. Получихме достатъчно информация, че тези младежи не само употребяват райски газ, а и го разпространяват", каза още Петров.