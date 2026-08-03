Княжество Лихтенщайн стана жертва на мащабна кибератака, при която бяха откраднати данните на 31 000 души, съобщиха от правителството. Страната, разположена между Швейцария и Австрия, има население от около 41 000 души.

По случая е свикан кризисен екип, воден от премиера Бригите Хаас и министъра на правосъдието Емануел Шедлер.

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Целта на таката била регистърът на бенефициентните собственици - база данни, съдържаща имената и друга лична информация за фактическите собственици на компании, фондации или тръстове. Правителството заяви, че поддържа този регистър, за да предотврати прането на пари и финансирането на тероризма.

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Княжеството е една от най-богатите страни в света по брутен вътрешен продукт на глава от населението. Разположено на територия от едва 160 кв. км, то е и една от най-малките държави. Финансовите и банковите услуги са сред най-печелившите индустрии. Преди години европейците използваха фондации и сметки там с цел укриване на данъци. Банковата тайна в данъчната област обаче беше премахната през 2017 г.

Редактор: Станимира Шикова