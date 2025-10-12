Близо три месеца след извършена кибератака хакери публикуваха онлайн лични данни на 5,7 милиона клиенти на австралийската авиокомпания "Куонтас", съобщава ДПА, позовавайки се на медийни публикации.

"Куонтас" е една от многото компании по света, чиито данни на клиенти бяха разкрити от кибер престъпници след пробив от началото на юли, написа авиокомпанията в свое изявление. В него тя уточнява, че данните на клиентите са били откраднати през платформа на трета страна.

От авиокомпанията заявяват, че са съобщили за инцидента своевременно и са уведомили потърпевшите клиенти за вида на откраднатите лични данни, като имена, адреси на електронна поща, телефонни номера, рождени дати, но не и кредитни карти, друга финансова информация или паспортни данни.

Съгласно публикациите хакерската група е заплашвала с публикуването на данните, ако не получи конкретна парична сума от третата страна и който краен срок е изтекъл. Детайлите за пътниците са изтекли не само в т. нар. "тъмна мрежа" (dark web), но и в обществено достъпната мрежа, съобщават медиите. Мишена на групата в атаката през юли са били около 40 компании.

