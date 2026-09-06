Пореден случай на агресия срещу непълнолетно момче. Инцидентът е от град Генерал Тошево.

На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как възрастен мъж удря с бутилка дете пред търговски център. От МВР са започнали проверка по случая и са задържали извършителя.

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По данни на полицията всичко започнало, когато мъжът направил забележка на момчето, което се придвижвало с електрическа тротинетка. По-късно двамата отново се засекли и последвал спор, прераснал във физическа агресия.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Никола Тунев