На 3 септември около 20:53 ч. на телефон 112 е получен сигнал за нанесен побой в Монтана. Малко по-късно в Районното управление се явил 43-годишен местен жител с видими следи от насилие.

Той обяснил, че отишъл в парка, за да изясни конфликт между сина си и друго дете, където бил нападнат от бащата на другото момче и още един непознат мъж.

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Пострадалият е настанен в хирургичното отделение на МБАЛ - Монтана със счупен нос, комоцио и съмнения за травма в областта на кръста. По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда.

Редактор: Ивета Костадинова