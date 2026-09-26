Снимка: Стопкадър, NOVA
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Преди месеци тя търси помощ в Турция, където могат да ѝ помогнат
Животът на Ани Стаменова от Монтана е свързан с небето, парашутизма и свободата във въздуха - с над 3800 парашутни скока, повече от 1500 часа с парапланер и 126 медала от състезания. Тя е била част и от женския национален отбор по парашутизъм. Днес обаче Ани води най-тежката битка, тази за своя живот, а за да се лекува – продава парашута си.
Последният ѝ скок е през декември 2024 година в Дубай, където за малко не става трета в състезанието. След това състоянието й внезапно се влошава, следва операция, последвана от усложнения. Преди месеци Ани търси помощ в Турция, където могат да ѝ помогнат.
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„Това е невроендокринен тумор на панкреаса, тоест карцином с разсейки в стомаха и гръбнака”, казва тя. Следващата седмица ще е операцията ѝ в Турция. Парите за нея вече са събрани. След това обаче, средствата не достигат, за да може да продължи лечението. Ани обаче няма повече парашути, които да продаде.
„На мен ми е много трудно, защото досега все аз съм помагала на болни и деца. Помагала съм на спорта, не само в Монтана. Говоря за националния отбор от парапланеризъм години наред. Затова ми е много трудно, но ще съм благодарна на всякаква помощ”, споделя тя.
След всичко, което е дала на спорта и на хората около себе си, днес Ани има нужда някой да подаде ръка на нея. „Вярвам, че има много добри специалисти, много добра апаратура и медикаменти, защото медицината напредна много и се, че ще мога отново да скачам“, казва Ани.
Ако искате да помогнете, може да го направите по следния начин:
ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА: BG86UBBS80021482284810
Аероклуб Монтана Ани Стаменова
Основание: За лечение и медицински разходи
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