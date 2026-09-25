Двама души бяха признати за виновни за катастрофата край Кюстендил, при която след сблъсък на автомобил с коне загина 18-годишната Андрея, а друг човек беше ранен. Окръжният съд в Кюстендил постанови по три години затвор и за двамата подсъдими, но отложи изтърпяването на наказанията с петгодишен изпитателен срок.

Трагичният инцидент стана около 1 часа на 28 декември 2024 г. на пътя от Кюстендил към село Ябълково. Автомобилът, управляван от подсъдимата Йоана Варадинова, се сблъскал с коне, намиращи се на пътното платно.

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Съдът приема, че действията и на двамата подсъдими независимо едно от друго са допринесли за тежките последици от катастрофата.

Според магистратите шофьорката не е съобразила скоростта си с конкретните условия и видимостта на пътя. Законът задължава водачите да се движат с такава скорост, която им позволява да спрат пред предвидимо препятствие. Съдът приема, че нарушението е допринесло за сблъсъка, при който Андрея е загинала, а другият пострадал е получил средна телесна повреда, временно опасна за живота.

Вината на втория подсъдим - Стоян Игов, е свързана с конете. Според съда животните са били под негов надзор, но той не е положил необходимите грижи и не е предприел достатъчно мерки, за да предотврати бягството им. В резултат те са се озовали на пътя.

Така съдът приема, че както поведението на водачката, така и неизпълнените задължения за надзор над животните са допринесли за настъпването на фаталния инцидент.

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И двамата получават по три години лишаване от свобода условно с петгодишен изпитателен срок. През този период спрямо тях ще се прилагат и пробационни мерки.

На водачката е наложена и забрана да управлява моторно превозно средство за срок от шест години. Стоян Игов трябва да плати и глоба от 5000 лева, или 2556,46 евро. Решението на Окръжния съд в Кюстендил не е окончателно. То може да бъде обжалвано или протестирано пред Софийския апелативен съд в 15-дневен срок.

Редактор: Цветина Петкова