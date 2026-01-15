Окръжна прокуратура – Кюстендил внесе в съда обвинителен акт срещу Й.В., на 19 години, и С.И., на 70 години, по дело за катастрофата, при която след сблъсък с оставени без надзор коне загина 18-годишната Адреа .

Обвинението сочи, че на 28 декември 2024 година Й.В. е управлявала лек автомобил по пътя от гр. Кюстендил към с. Ябълково, в който пътували още двама души - Андреа и още една жена.

Колата се движела със скорост около 89 км/ч, когато шофьорката забелязала на платното за движение оставени без надзор коне. Последвал удар с предната част на автомобила в едно от животните. В резултат на това конят се качил върху предния капак на колата, счупил с тялото си предното стъкло, повредил тавана и навлязал в салона на автомобила. Последвали удари на автомобила в други два коня, както и с още един, разположен на банкета в непосредствена близост до границата на платното за движение. След това превозното средство се ударило в дърво.

За катастрофата са подадени няколко сигнала на телефон за спешни случаи 112. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта на Андреа. Пострадалите две жени били транспортирани до лечебно заведение. В хода на разследването по делото е установено, че конете са стопанисвани от обвиняемия С.И, като обвинението сочи, че той ги е оставил без да положи необходимата грижа и контрол.

От изготвената по делото съдебномедицинска експертиза е ясно, че смъртта на Андреа е настъпила вследствие на тежки травматични увреждания на жизненоважни органи.

Снимка: Протест в памет Андреа, Кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев, 2025 г.

В резултат на пътнотранспортното произшествие другата пътничка е получила закрита черепно-мозъчна травма, разкъсно-контузни рани и охлузвания.

Според заключението на тройната автотехническа експертиза причините за настъпване на произшествието са комплексни – движение на МПС със скорост, която не е позволявала спиране при възникване на необходимост в дължината на зоната, осветена от късите светлини на фаровете, навлизане на животните в платното за движение без надзор, липса на сигнализация на пътния участък за възможна поява на животни. Престъплението е извършено в условията на независимо съпричиняване със С.И., който не е положил достатъчно грижи за коне, намиращи се под негов надзор, сочи още прокуратурата.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.

Припомняме, че след смъртта на Андреа последваха протести заради липсата на ограда до пътя, а граждани на Кюстендил заведоха дела срещу Агенция "Пътна инфраструктура".

