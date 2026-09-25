Случаят е от май, а китайските власти още не са върнали компонентите

Части от един от най-модерните бойни самолети в света - F-35, са попаднали в ръцете на китайските власти, след като пратка от Австралия за Съединените щати необяснимо е била пренасочена към Хонконг. Става дума за компоненти със специално покритие, свързано със стелт характеристиките на изтребителя.

Случаят е от края на май. UPS е транспортирала кокпитен капак и врата от оръжейния отсек на австралийски военен F-35 към САЩ. Компонентите са били изпратени за проверка и евентуален ремонт или унищожаване.

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По пътя към Съединените щати пратката е спряла в Южна Корея, след което вместо да продължи към крайната си дестинация, е била насочена към Хонконг. Причината за промяната на маршрута остава неизвестна. Не е установено и дали става дума за логистична грешка, или за умишлено действие.

Впоследствие китайските власти са получили компонентите и до момента не са ги върнали.

Случаят предизвиква притеснения заради технологията, използвана при производството им. Двата компонента са доставени от Lockheed Martin и имат радаропоглъщащо покритие, което допринася за способността на F-35 да бъде по-трудно откриваем от противниковите радари.

От Lockheed Martin обаче определят частите като негодни за употреба и смятат, че рискът от извличане на чувствителна информация от тях е нисък.

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Пентагонът потвърди, че е запознат с проблем при транспортирането на неизправни компоненти за F-35. Американските власти работят съвместно с представители на индустрията за връщането им, като паралелно се изясняват обстоятелствата около инцидента и се подготвят мерки, които да предотвратят подобни случаи в бъдеще.

UPS от своя страна е уведомила дирекцията на Държавния департамент на САЩ, която следи спазването на правилата за износ на отбранителни технологии. Компанията не е коментирала публично подробностите около случая.

Инцидентът вече е обект и на проверки в американския Конгрес. Комисиите по външни работи и по въоръжените сили в Камарата на представителите разглеждат обстоятелствата, при които компонентите са се озовали в Китай. С темата се занимава и подкомисия на Сената.

Австралийският министър на отбраната Ричард Марлс също потвърди, че Канбера проверява действията от австралийска страна. Според него наличната информация сочи, че пратката не е съдържала чувствително оборудване. Австралия работи със САЩ и Lockheed Martin за изясняване на случая.

F-35 е сред най-технологично напредналите бойни самолети в света, а неговите стелт възможности са една от ключовите характеристики на машината. Австралия има важна роля в програмата и е регионален център за резервни части и поддръжка на F-35, използвани от съюзниците на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Bloomberg

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