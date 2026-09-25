Части от един от най-модерните бойни самолети в света - F-35, са попаднали в ръцете на китайските власти, след като пратка от Австралия за Съединените щати необяснимо е била пренасочена към Хонконг. Става дума за компоненти със специално покритие, свързано със стелт характеристиките на изтребителя.

Случаят е от края на май. UPS е транспортирала кокпитен капак и врата от оръжейния отсек на австралийски военен F-35 към САЩ. Компонентите са били изпратени за проверка и евентуален ремонт или унищожаване.

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По пътя към Съединените щати пратката е спряла в Южна Корея, след което вместо да продължи към крайната си дестинация, е била насочена към Хонконг. Причината за промяната на маршрута остава неизвестна. Не е установено и дали става дума за логистична грешка, или за умишлено действие.

Sensitive F-35 fighter jet technology is feared to have fallen into Chinese hands after parts shipped from Australia to the US ended up in Hong Kong, prompting the Pentagon to try to recover the equipment. pic.twitter.com/U4fdwPUjIo — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) September 19, 2026

Впоследствие китайските власти са получили компонентите и до момента не са ги върнали.

Случаят предизвиква притеснения заради технологията, използвана при производството им. Двата компонента са доставени от Lockheed Martin и имат радаропоглъщащо покритие, което допринася за способността на F-35 да бъде по-трудно откриваем от противниковите радари.

От Lockheed Martin обаче определят частите като негодни за употреба и смятат, че рискът от извличане на чувствителна информация от тях е нисък.

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Пентагонът потвърди, че е запознат с проблем при транспортирането на неизправни компоненти за F-35. Американските власти работят съвместно с представители на индустрията за връщането им, като паралелно се изясняват обстоятелствата около инцидента и се подготвят мерки, които да предотвратят подобни случаи в бъдеще.

UPS от своя страна е уведомила дирекцията на Държавния департамент на САЩ, която следи спазването на правилата за износ на отбранителни технологии. Компанията не е коментирала публично подробностите около случая.

Инцидентът вече е обект и на проверки в американския Конгрес. Комисиите по външни работи и по въоръжените сили в Камарата на представителите разглеждат обстоятелствата, при които компонентите са се озовали в Китай. С темата се занимава и подкомисия на Сената.

Австралийският министър на отбраната Ричард Марлс също потвърди, че Канбера проверява действията от австралийска страна. Според него наличната информация сочи, че пратката не е съдържала чувствително оборудване. Австралия работи със САЩ и Lockheed Martin за изясняване на случая.

F-35 е сред най-технологично напредналите бойни самолети в света, а неговите стелт възможности са една от ключовите характеристики на машината. Австралия има важна роля в програмата и е регионален център за резервни части и поддръжка на F-35, използвани от съюзниците на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион.

Редактор: Цветина Петкова