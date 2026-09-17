Американският оръжеен производител „Локхийд Мартин“ разкри нови подробности за разработваната досега при висока степен на секретност ракета „въздух-въздух“ AIM-260. Новото оръжие е създадено с по-голям обсег и трябва да засили възможностите на американската бойна авиация при потенциален сблъсък с модерни китайски изтребители, съобщава Ройтерс.

AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile се разработва от години, но голяма част от характеристиките на програмата не бяха публични. От „Локхийд Мартин“ посочват, че ракетата превъзхожда използваните в момента системи по обсег и ефективност и е предназначена за противодействие на самолети от ново поколение, сред които китайският J-20.

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"Lockheed Martin has signed a framework agreement with the U.S. Department of War to rapidly accelerate the production and delivery of the AIM-260, Joint Advanced Tactical Missile (JATM). This agreement forms the foundational agreement for a multiyear procurement contract,… pic.twitter.com/foCPfTaO7g — Air-Power | NatSec Ledger (@NatSecLedger) September 17, 2026

Предвижда се AIM-260 да бъде интегрирана във въоръжението на американските изтребители F-22 и F-35. „Това е една от най-важните способности на страната ни за постигане на превъзходство във въздуха“, заяви Тим Кейхил, който ръководи подразделението за ракети и системи за огневи контрол на „Локхийд Мартин“. По думите му секретният характер на програмата досега е ограничавал възможността компанията да говори публично за нея.

🇺🇸 Lockheed Martin signed a framework agreement with the U.S. Department of War (DoW) to rapidly accelerate the production and delivery of the AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM). @LockheedMartin @DeptofWar



This agreement forms the foundational agreement for a… pic.twitter.com/MCeWiGWqTF — DefPost (@defpostmedia) September 17, 2026

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Първи изображения на новата ракета се появиха през май. Австралия вече обяви намерение да закупи AIM-260 в рамките на сделка за приблизително 521 млн. долара. Не беше съобщено колко ракети включва поръчката и каква ще бъде цената на отделна единица.

AIM-260 Missile: Lockheed Martin has revealed new details about its long-range AIM-260 JATM as the U.S. moves to expand missile production. Australia is also set to become the first international operator of the missile. Read more:https://t.co/8FWeLG7Jsw#AIM260 #LockheedMartin pic.twitter.com/QlWONtRhgG — blinknews.blog (@BlinknewsB8010) September 17, 2026

Разкриването на повече информация за AIM-260 идва едновременно с усилията на Пентагона да ускори производството на боеприпаси и да попълни американските запаси. Според Ройтерс войната срещу Иран е довела до сериозно изразходване на ракетните резерви на САЩ и техни съюзници, което е увеличило натиска за по-бързо производство и придобиване на по-достъпни високоточни оръжия с голям обсег.

В тази посока „Локхийд Мартин“ е постигнала и ново рамково споразумение с американското Министерство на отбраната, което трябва да проправи пътя към многогодишен договор за доставки. Компанията ще направи необходимите инвестиции за разширяване на производствения капацитет.

Паралелно с това производителят съобщи, че вече е получил от „Дженерал Мотърс“ първата доставка на ключови компоненти за производството на ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“. Доставката идва по-малко от месец след сключването на споразумение между двете компании и е част от по-широките усилия на американската отбранителна индустрия да увеличи темпа на производство на оръжия.

Редактор: Цветина Петкова