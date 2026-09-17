Стотици бамбукови кошници изпълниха двора на вековна традиционна сграда в китайската провинция Фудзиен. В тях местните сушат ориз, червени люти чушки, царевица и райски ябълки като част от годишния есенен обичай „шайцю“.

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Цветната реколта покрива кръглите коридори и балкони и превръща старинната постройка в една от най-впечатляващите гледки в района. Традицията привлича посетители от цял Китай. Комплексът е част от световното наследство на ЮНЕСКО, а тази година сушенето на реколтата ще продължи до декември.

Китай отбеляза Празника на водата

Редактор: Станимира Шикова