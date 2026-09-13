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В страната тя е сърцето на сосове, намаски и сладкиши
Грузинската кухня преживява своя момент в кухните по цял свят. И има една съставка, която ще намерите в много рецепти - орехите.
В страната тези ядки са сърцето на сосове, намаски и сладкиши. Как да изберем най-добрите орехи и кои са най-вкусните ястия, които могат да бъдат приготвени с тях.
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Орехите са истинска суперхрана - те са полезни за мозъка, богати са на витамин Е и са пълни с мазнини, които защитават сърцето. Идват във всякакви форми и размери.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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