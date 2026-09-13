Грузинската кухня преживява своя момент в кухните по цял свят. И има една съставка, която ще намерите в много рецепти - орехите.

В страната тези ядки са сърцето на сосове, намаски и сладкиши. Как да изберем най-добрите орехи и кои са най-вкусните ястия, които могат да бъдат приготвени с тях.

Как се прави перфектната сватбена торта и колко стува

Орехите са истинска суперхрана - те са полезни за мозъка, богати са на витамин Е и са пълни с мазнини, които защитават сърцето. Идват във всякакви форми и размери.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев