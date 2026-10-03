На 87-годишна възраст почина психотерапевтът и екстрасенс Анатолий Кашпировски. За смъртта му съобщи телевизионният водещ Андрей Малахов, пише UA.news. Причината за кончината му все още не е разкрита.

Анатолий Кашпировски доби широка слава в края на 80-те години на миналия век. По това време той провежда масови сеанси с хипноза и така наречените „изцеления“, включително и на живо по телевизията.

Помер відомий радянський псевдопсихотерапевт Анатолій Кашпіровський.



Він був дуже популярний наприкінці 80-х, коли почав проводити сенси «гіпнозу» на телебаченні. Колись навіть директор Інституту серця Борис Тодуров хвалився, що Кашпіровський за 5 хвилин вилікував йому спину.… pic.twitter.com/GoerCebI06 — Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) October 3, 2026

По-късно Кашпировски продължава обществената си дейност. През 1993 г. е избран в Руската Държавна дума като представител на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР).

Умер Анатолий Кашпировский. Известный психотерапевт и телеведущий, известный своими сеансами массового "исцеления", скончался в возрасте 87 лет, сообщил Андрей Малахов https://t.co/0eFmannyCU pic.twitter.com/UEzRhg1N9p — DW на русском (@dw_russian) October 3, 2026

През последните години Кашпировски водеше собствен YouTube канал, където публикуваше видеоклипове и общуваше с аудиторията си.

Редактор: Цветина Петрова