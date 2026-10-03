Единадесет души са откарани в болница, след като бар се срути тази сутрин в северната испанска област Ла Риоха, съобщиха местните власти. Инцидентът станал в град Сан Висенте де ла Сонсиера. При срутването между 25 и 30 души останали блокирани в сградата.

Спасителните екипи извадили хората от руините, а пожарникарите продължават да претърсват мястото за евентуално останали затрупани.

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По разкази на оцелели първо е пропаднал подът на заведението, след което се срутил и таванът. Полицията започнала разследване, за да установи причините за инцидента.

Редактор: Мария Барабашка