Тийнейджър, ранен при пожара на Нова година, който обхвана бар в швейцарски ски курорт Кран Монтана, е починал в болница, с което броят на жертвите от бедствието достигна 41.

Новината съобщи местният прокурор.

Всички 116 ранени при пожара в бар в Швейцария вече са идентифицирани

„18-годишен швейцарски гражданин почина в болница в Цюрих на 31 януари“, заяви прокурорът на кантон Валис Беатрис Пилуд. „Броят на жертвите от пожара в бар „Le Constellation“ на 1 януари 2026 г. вече е 41“, добави тя.

