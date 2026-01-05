Всички 116 ранени при пожара в бар в швейцарския ски курорт "Кран-Монтана" вече са идентифицирани, съобщиха властите, цитирани от "Би Би Си". 40 души загинаха от стихията, опустошила заведението в навечерието на Нова година. Възрастта на жертвите е между 14 и 39 години.

Някои от пострадалите все още са в критично състояние. Повечето са получили тежки изгаряния, което затрудняваше идентифицирането им. Швейцарската полиция потвърди в понеделник, че 83 души остават в болница, като сред ранените има хора от поне 12 националности.

Идентифицираха всички жертви от пожара в бар в Кран-Монтана, сред тях има тийнейджъри

Започнало е криминално разследване срещу френската двойка, управлявала бар Le Constellation - място популярно сред по-младите жители и гости на курортния град, където минималната възраст за консумация на алкохол е 16 години.

Предварителното разследване установи, че бенгалски огън, закрепен за бутилки, носени твърде близо до тавана, е вероятната причина за пожара.

Беатрис Пилу, водещ прокурор на кантон Вале, каза в изявление, че разследващите проверяват дали акустичната пяна на тавана на заведението е причината за трагедията, както и дали материалът отговаря на разпоредбите.

Редактор: Емил Йорданов