Полицията в Швейцария съобщи днес, че е идентифицирала телата на всички жертви при пожара в претъпкан бар в швейцарския ски курорт Кран-Монтана на Нова година, при който загинаха 40 души – един от най-тежките инциденти в съвременната история на страната, предаде "Ройтерс". Така общият брой на разпознатите тела достигна 24.

Сред идентифицираните жертви са 10 швейцарци, двама италианци, един човек с двойно италианско и гражданство на Обединените арабски емирства, един румънец, един французин и един турски гражданин, съобщи полицията на швейцарския кантон Вале.

Най-младата жертва на пожара, идентифицирана досега, е 14-годишно момиче от Швейцария. Сред загиналите са и две 15-годишни момичета, също швейцарки.

Десет от останалите тела, които бяха идентифицирани днес, са на младежи на възраст от 16 до 18 години. Идентифицирани са и тленните останки на двама швейцарци на 20 и та 31 години, както и на 39-годишен френски гражданин.

Имената на жертвите не се посочват.

Работата по идентифицирането на загиналите и ранените продължава.

Според разследващите пожарът най-вероятно е причинен от бенгалски огън или свещи, които са били държани прекалено близо до тавана в бара.

