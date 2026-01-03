Звукоизолационната пяна, покривала тавана на бар в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, който пламна в новогодишната нощ и отне живота на 40 души, е обект на засилен интерес от страна на разследващите органи, предаде АФП.

Беатрис Пийо, водещ прокурор в югозападния швейцарски кантон Вале, заяви пред журналисти, че основната хипотеза е запалване, причинено от „фойерверки или бенгалски свещи, прикрепени към бутилки шампанско и вдигнати твърде близо до тавана“ на сутерена на бара.

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва ниския таван, покрит със звукоизолационна пяна, който се възпламенява, а пламъците се разпространяват изключително бързо, докато посетителите продължават да танцуват. След като ситуацията става ясна, настъпва паника.

Започна идентифицирането на загиналите в пожара в Кран Монтана

Разследването действително се съсредоточава върху начина на монтаж на тази пяна и ще трябва да установи дали използваният звукоизолационен материал отговаря на изискванията и дали именно той е предизвикал пожара, уточни Пийо.

Ромен Амис, друг съдебен експерт по пожари, обърна внимание, че димът, отделян при горенето на подобни материали, е токсичен, особено в силно ограничени пространства, какъвто е бил препълненият сутерен на „Льо Констеласион“.

Давид Зенуда, вицепрезидент на Съюза на занаятите и индустриите в хотелския и ресторантьорския сектор в Париж, определи използването на подобен тип пяна за звукоизолация в обществено заведение като „немислимо“. Той обясни, че за такива цели съществуват специализирани решения за покриване на тавани и стени, създаващи своеобразна конструкция „кутия в кутия“.

Редактор: Габриела Павлова