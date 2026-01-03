Снимка: АП, БТА
На този етап са установени 4 самоличности
Полицията идентифицира първите четири тела на загинали при пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана в навечерието на Нова година, съобщи Би Би Си.
Телата на две жени на 21 и 16 години и двама мъже на 18 и 16 години, всичките швейцарци, са върнати на семействата им, съобщи полицията.
Работата по идентифицирането на останалите жертви продължава.
Пожарът в Le Constellation в Кран Монтана уби 40 души и рани 119 други, съобщиха властите. На по-голямата част от ранените личността е установена.
Предварително разследване на възникналия пожар установи, че вероятната причина са били фойерверки на бутилки от шампанско, носени твърде близо до тавана.
Швейцарският президент Ги Пармелин нарече случилото се „една от най-тежките трагедии“, преживени от страната.
В петък полицията съобщи, че са идентифицирани 113 от ранените, сред които 71 швейцарски, 14 френски и 11 италиански граждани.Редактор: Цветина Петрова
