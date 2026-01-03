Полицията идентифицира първите четири тела на загинали при пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана в навечерието на Нова година, съобщи Би Би Си.

Телата на две жени на 21 и 16 години и двама мъже на 18 и 16 години, всичките швейцарци, са върнати на семействата им, съобщи полицията.

Българин за пожара в швейцарски бар: Посетители танцували с бутилки с пиротехнически свещи

Работата по идентифицирането на останалите жертви продължава.

Пожарът в Le Constellation в Кран Монтана уби 40 души и рани 119 други, съобщиха властите. На по-голямата част от ранените личността е установена.

Предварително разследване на възникналия пожар установи, че вероятната причина са били фойерверки на бутилки от шампанско, носени твърде близо до тавана .

Швейцарският президент Ги Пармелин нарече случилото се „една от най-тежките трагедии“, преживени от страната.

В петък полицията съобщи, че са идентифицирани 113 от ранените, сред които 71 швейцарски, 14 френски и 11 италиански граждани.

Редактор: Цветина Петрова