Тленните останки на българския цар Самуил бяха изнесени в залата в Музея на византийската култура в Солун, където ще се състои официалната церемония по предаването им от Гърция на България в присъствието на министър-председателите на двете страни Румен Радев и Кириакос Мицотакис, съобщи кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

В рамките на церемонията предстоят официалното предаване на останките и подписването на протоколи от министрите на културата на двете страни Евтим Милошев и Лина Мендони в присъствието на двамата премиери.

Министър-председателят Румен Радев и водената от него делегация пристигнаха в Солун за церемонията.

България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония по-късно днес на площад „Княз Александър I" в София. Те ще бъдат предадени на българската държава повече от хиляда години след смъртта на един от най-значимите средновековни владетели на България.

ВСИЧКО ПО ТЕМАТА ЗА ОСТАНКИТЕ НА ЦАР САМУИЛ ЧЕТЕТЕ ТУК

Гледайте на живо по NOVA историческата церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил.

Редактор: Цветина Петрова