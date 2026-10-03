Стопкадър: NOVA
Румен Радев и водената от него делегация пристигнаха в Солун за церемонията
Тленните останки на българския цар Самуил бяха изнесени в залата в Музея на византийската култура в Солун, където ще се състои официалната церемония по предаването им от Гърция на България в присъствието на министър-председателите на двете страни Румен Радев и Кириакос Мицотакис, съобщи кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.
В рамките на церемонията предстоят официалното предаване на останките и подписването на протоколи от министрите на културата на двете страни Евтим Милошев и Лина Мендони в присъствието на двамата премиери.
Министър-председателят Румен Радев и водената от него делегация пристигнаха в Солун за церемонията.
България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония по-късно днес на площад „Княз Александър I" в София. Те ще бъдат предадени на българската държава повече от хиляда години след смъртта на един от най-значимите средновековни владетели на България.
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Гледайте на живо по NOVA историческата церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил.Редактор: Цветина Петрова
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