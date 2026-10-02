Историята и политиката често вървят ръка за ръка, особено когато става дума за паметта за миналото и наследството на българските владетели. Въпросът за връщането на тленните останки на цар Самуил на българска земя поставя именно темата за историческата памет и нейното значение днес.

Гости по темата в специалното студио "Самуил: Завръщането на българския цар" бяха съпредседателят на Съвместната историческа комисия между България и Северна Македония проф. Ангел Димитров и проф. Спас Ташев от Института за изследване на населението и човека при БАН.

Последни часове до завръщането на тленните останки на цар Самуил

Според проф. Ангел Димитров връзката между историята и политиката е сложна и често създава конфликтни точки, но понякога може да бъде и пример за хармонично взаимодействие.

„История и политика - връзката там е толкова напрегната, постоянна и прилича на една симбиоза, от която човек не може да се измъкне. Тя произвежда толкова много конфликтни точки и понякога обаче дава примери за хармонично общуване. Това, което сега се случва, е такъв пример“, каза проф. Димитров.

Проф. Спас Ташев посочи, че промяна в регионалната обстановка е допринесла за финализирането на разговорите.

„За да стигнем до тук явно има някаква промяна в регионалната обстановка, която доведе до финализиране на тези разговори. Аз съм свидетел на водене на подобни преговори от вече покойния Божидар Димитров, още когато беше директор на Националния исторически музей“, обясни Ташев.

По думите му в миналото условията са били различни. Тогава условията, поставени от гръцката страна са били значително по-голямо количество документи от византийската епоха, които да бъдат разменени срещу тленните останки на цар Самуил.

„Ние предоставяме само 48 броя църковна утвар, които нямат съществено значение за историята на българската държава, като в същото време ние получаваме тленните останки не само на един цар, а вероятно на трима български царе, т.е. вероятно на двама негови кръвни наследници, което наистина е историческо явление“, заяви проф. Ташев.

Проф. Ангел Димитров подчерта, че не трябва да се прави пряко сравнение между материалната стойност на църковната утвар и историческото значение на тленните останки.

„Не бива да се прави сравнение между църковната утвар срещу българските кости от Гърция. Според мен, каквато и да е материалната цена на църковната утвар, тя е несравнима с историческото значение“, каза той.

„Искам да напомням, че в България историческите превратности са лишили нашата държава от тези места за памет. Ние фактически имаме запазени погребения на тленните останки само на двама владетели. Единият от далечното минало на цар Калоян и преди две години бяха върнати тленните останки на един от последните владетели от модерната епоха - цар Фердинанд“, посочи проф. Димитров.

Проф. Ангел Димитров не очаква връщането на тленните останки на цар Самуил да доведе до допълнително влошаване на отношенията между България и Северна Македония.

„Не мисля, че има опасност да взривим напълно нашите и без друго разклатени взаимоотношения със Северна Македония. Напротив, аз очаквам, че ще има едно политическо отрезвяване в Скопие и ще започнат да се правят, макар и много леки, внимателни стъпки за започване на едни разговори между двете държави“, каза проф. Димитров.

Проф. Спас Ташев коментира споровете около историческото наследство на цар Самуил и реакциите в Северна Македония.

„Те твърдят, че държавата на Самуил няма нищо общо с България. Това се вменява като някаква мантра в образователната система. Няма значими официални реакции на управляващите, но социалните мрежи закипяха през последните няколко дни“, заяви Ташев.

„Според мен агресивното поведение на Скопие е основната причина за промяна в гръцката позиция, защото през тези няколко години в социалните мрежи се появиха няколко групи, които отправят директни претенции към Гърция, не само към нейната история, но и свои териториални претенции“, каза проф. Ташев.

Проф. Ангел Димитров заяви, че не би имало нищо нередно представители на Северна Македония да присъстват на церемонията.

„Няма нищо нередно, ако има желание северномакедонски представители да присъстват на церемонията по простата причина, че ние отдавна сме казали, че имаме обща история. Тази обща история е един от аргументите дори за създаването на Договор за приятелство и добросъседство“, посочи той.

По думите му различията в интерпретациите на миналото имат по-дълбоки исторически корени.

„Тази интерпретация на миналото не е от последните 10, 20 или 30 години. Тя е просто ядро на доктрината на македонизма, която беше политически наложена с установяването на комунистическата власт във Вардарска Македония, като неразделна част от комунистическа Югославия“, каза проф. Димитров.

Според проф. Спас Ташев церемонията може да има значение и за отношенията между България и Гърция.

„По този начин настъпва едно историческо помирение между България и Гърция. Логично е и граждани на Северна Македония да бъдат тук. Дали ще дойдат, е техният избор“, заяви Ташев.

Целия разговор гледайте във видеото

Гледайте специалното студио на NOVA „Самуил: Завръщането на българския цар” в събота веднага след обедните новини. В почивния ден на живо ще проследим историческата церемония с Николай Дойнов, Марина Цекова и репортерите на NOVA.

ВСИЧКО ПО ТЕМАТА ЗА ОСТАНКИТЕ НА ЦАР САМУИЛ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Георги Иванов