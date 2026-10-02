Тежка катастрофа блокира движението по главния път Плевен – Русе днес по обяд, научи NOVA. Произшествието е станало в участъка между селата Масларево и Горна Студена. По първоначална информация челно са се сблъскали два леки автомобила. Вследствие на силния удар едната от колите е изхвърчала от пътното платно. На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ.

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При инцидента е пострадала жена, която е транспортирана към най-близкото лечебно заведение за преглед и оказване на медицинска помощ. Към момента няма допълнителни подробности за нейното състояние.

Участъкът между Масларево и Горна Студена остава временно блокиран. Организирани са огледи на местопроизшествието, като полицията изяснява причините за сблъсъка.

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От „Пътна полиция” призовават шофьорите да карат с повишено внимание и по възможност да използват алтернативни маршрути.