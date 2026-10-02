Областната дирекция на МВР в Шумен издирва 89-годишната Зекие Юсеин Юсеин по молба на близките ѝ, съобщиха от пресцентъра на полицията в града.

По данни на сина ѝ снощи около 21:00 часа той я посетил в жилището ѝ в Никола Козлево, но тази сутрин около 09:30 часа установил, че я няма и оттогава е в неизвестност.

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Жената по всяка вероятност е била облечена с тъмни дрехи и носи забрадка. Висока е около 160 см, с бяла коса, кафяви очи, ходи леко приведена, предаде кореспондентът на БТА в града Антоний Димов.

Полицията моли всички, които имат информация за местонахождението на жената, да подадат сигнал на телефон 054 800 588, на телефон 112 или в близкото полицейско управление.

Редактор: Никола Тунев