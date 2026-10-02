Коментар на Юлияна Дончева, Вергиния Накова и Благовест Кирилов

В последния работен ден на седмицата гости в студиото на „Пресечна точка” бяха бизнес дамата Юлияна Дончева, предприемачът Вергиния Накова и инженер Благовест Кирилов. В началото те коментираха как се справя властта с ръста на цените. 

След това гостите обсъдиха промените в Закона за акцизите.

Цялото предаване гледайте във видеото.

 

Редактор: Габриела Павлова

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