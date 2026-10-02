В последния работен ден на седмицата гости в студиото на „Пресечна точка” бяха бизнес дамата Юлияна Дончева, предприемачът Вергиния Накова и инженер Благовест Кирилов. В началото те коментираха как се справя властта с ръста на цените.

След това гостите обсъдиха промените в Закона за акцизите.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова