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Коментар на Юлияна Дончева, Вергиния Накова и Благовест Кирилов
В последния работен ден на седмицата гости в студиото на „Пресечна точка” бяха бизнес дамата Юлияна Дончева, предприемачът Вергиния Накова и инженер Благовест Кирилов. В началото те коментираха как се справя властта с ръста на цените.
След това гостите обсъдиха промените в Закона за акцизите.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Редактор: Габриела Павлова
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