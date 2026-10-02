Пътниците и служителите са евакуирани, а процедурите по регистрация на пътниците са временно преустановени

Сигнал за бомба е подаден на международното летище в Кишинев, Молдова. Пътниците и служителите са евакуирани, а процедурите по регистрация на пътниците са временно преустановени, съобщава Kyiv Post. 

По информация на летищната администрация и граничната полиция на Молдова на място са изпратени специализирани екипи на Министерството на вътрешните работи, които извършват проверка на терминала.

Молдова връчи протестна нота на руския посланик заради нарушенията на въздушното ѝ пространство от дронове

Летищните служби, заедно с граничната полиция, незабавно започнаха евакуацията на пътниците и персонала от летището“, съобщават от аерогарата.

По време на операцията по сигурността регистрацията на пътниците е спряна. Властите предупреждават, че са възможни закъснения и промени в разписанието на полетите. Спрени са чекиранията, а полети до Истанбул, Франкфурт и Виена са със закъснение.

Пътниците са призовани да следят актуалния статус на полетите си чрез онлайн таблото за заминаващи и пристигащи полети и да изпълняват указанията на служителите по сигурността.

Към момента властите не са съобщили как е бил получен сигналът, нито дали при проверката са открити подозрителни предмети. На този етап не е потвърдено, че заплахата е реална.

Редактор: Георги Иванов
Източник: Kyiv Post

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking