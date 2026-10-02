Сигнал за бомба е подаден на международното летище в Кишинев, Молдова. Пътниците и служителите са евакуирани, а процедурите по регистрация на пътниците са временно преустановени, съобщава Kyiv Post.

По информация на летищната администрация и граничната полиция на Молдова на място са изпратени специализирани екипи на Министерството на вътрешните работи, които извършват проверка на терминала.

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🇲🇩🚨Breaking: Evacuation at Chișinău airport, #Moldova .



There are reports about a possible #mining at the airport. Specialized units are searching the premises.



Whats happening with the planes, incidents after incidents🚨



pic.twitter.com/vcxeT87DY5 — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 2, 2026

„Летищните служби, заедно с граничната полиция, незабавно започнаха евакуацията на пътниците и персонала от летището“, съобщават от аерогарата.

По време на операцията по сигурността регистрацията на пътниците е спряна. Властите предупреждават, че са възможни закъснения и промени в разписанието на полетите. Спрени са чекиранията, а полети до Истанбул, Франкфурт и Виена са със закъснение.

🇲🇩✈️❗️The airport in Chisinau, the capital of Moldova, was mined: people are not allowed off the planes, everyone was evacuated from the premises pic.twitter.com/8PBikqxUjX — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 2, 2026

Пътниците са призовани да следят актуалния статус на полетите си чрез онлайн таблото за заминаващи и пристигащи полети и да изпълняват указанията на служителите по сигурността.

Към момента властите не са съобщили как е бил получен сигналът, нито дали при проверката са открити подозрителни предмети. На този етап не е потвърдено, че заплахата е реална.

Редактор: Георги Иванов