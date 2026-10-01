Една от луните на Уран може да е имала масивен океан под повърхността си в далечното минало. До този извод стигнаха учени от Института за планетарни науки в Аризона. Проучването е публикувано в списание Icarus.

Ариел е малка луна с диаметър 1160 километра. Тя е най-яркият спътник на Уран. Учените изследваха сложната мрежа от пукнатини по повърхността ѝ. Чрез компютърни модели те сравниха данните с приливните сили в недрата на обекта.

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„Разположението на пукнатините може да се обясни с наличието на дълбок океан под ледената обвивка в миналото”, това отбелязват изследователите в своя научен труд. По техни изчисления водният слой може да е бил дълбок над 170 километра. За сравнение средната дълбочина на Тихия океан е едва 4 километра.

„Недрата на спътника вероятно са били загрявани от мощни приливни сили”, допълват планетарните изследователи. В миналото Уран разтягал и свивал Ариел заради гравитацията си. Този процес довел до напукването на повърхността и генерирал топлина.

Океаните под лед са ключова тема в търсенето на извънземен живот. „За да се провери това предположение е необходима нова мисия до Уран”, подчертават авторите на изследването. Системата на планетата е изследвана отблизо само от „Вояджър 2” през 1986 г.

Ако съществуването на океана се потвърди, Ариел ще стане нов кандидат за търсене на живот. Подобни следи бяха открити и за спътника Миранда.

Редактор: Мария Барабашка