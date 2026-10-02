Испанският парламент отхвърли правителствения пакет от мерки, предложен в отговор на нарастващото недоволство заради жилищната криза в страната. Решението предизвика призиви за протести палаткови лагер в центъра на Мадрид, предаде "Ройтерс".

Демонстранти се събраха пред парламента и скандираха „Вашите печалби, нашата мизерия“, докато депутатите гласуваха против правителствения указ.

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Снимка: БТА/АП

Мерките предвиждаха забрана за извеждане на уязвими наематели от жилищата до 2030 г., удължаване с две години на замразяването на наемите по съществуващи договори и по-строги правила за краткосрочните наеми.

Вотът в парламента идва след седмица на протести, провокирани от извеждането от жилището на 87-годишната пенсионерка Марикармен Абаскал.

Млади хора разпънаха палатки в централни площади в Мадрид и други испански градове. Палатковите лагери продължават да съществуват почти седмица. Съюзът на наемателите, който стои зад протестите, заяви, че ще продължи с планираните за събота масови демонстрации.

„Лагерът ще продължи и ще продължи да се разширява към други квартали. Стремим се към обща стачка“, заяви говорителката на Съюза на наемателите Алисия дел Рио.

Според Съвета на младежта на Испания наемите са се удвоили през последното десетилетие, като средната цена е достигнала 1176 евро месечно. Това се равнява на 98,7% от средната заплата на млад човек.

Снимка: БТА/АП

Указите бяха отхвърлени, след като каталунската партия „Жунтс“, която понякога подкрепя лявото правителство, се присъедини към опозицията при гласуването.

От „Жунтс“ заявиха, че предложените мерки могат да доведат до намаляване на жилищното предлагане и да имат обратен на търсения ефект.

„Намирането на жилище ще става все по-трудно. Нашата отговорност е да осигурим сигурност, а не несигурност“, заяви говорителката на партията в парламента Мириам Ногерас.

Тя призова правителството да подготви нов указ.

Опозиционната Народна партия също гласува против мерките.

„Жилищата не стават по-достъпни с укази, а чрез изграждането на повече домове. Няма да ви лъжем - няма да е лесно и няма да стане бързо“, заяви депутатът от Народната партия Хуан Браво.

Правителството на премиера Педро Санчес разполага със 147 места в 350-местния парламент и разчита на подкрепата на по-малки партии, сред които „Жунтс“, за приемането на законодателни промени.

Снимка: БТА/АП

Испански медии съобщиха по-рано в петък, че Санчес може да свика предсрочни избори през ноември, ако мерките не бъдат приети. От кабинета на премиера отказаха коментар по информацията.

Политологът Алехандро Кирога от Университета „Комплутенсе“ в Мадрид коментира, че Санчес е подложен на натиск заради начина, по който правителството се справя с миграционната криза в Сеута, както и заради обвинения в корупция в неговата партия.

Според него премиерът може да разглежда предсрочни избори като възможност да промени политическия дневен ред.

Лидерът на Народната партия Алберто Нунес Фейхоо заяви, че би приветствал свикването на предсрочни избори.

„Ако премиерът се нуждае от история, с която да свика избори и така да се опита да прикрие корупция, за която все още не знаем, тогава нека бъде така. Той има алиби – просто да определи дата“, каза Фейхоо на пресконференция след гласуването.

Редактор: Георги Иванов