Председателят на Македонския научен институт доц. Милен Михов определи като празник днешния ден, в който тленните останки на цар Самуил бяха върнати на родна земя.

„България е една от древните държави в Европа, която не си е променяла името. Днес усещаме дълбоката истина на събитието за връщането на останките. Император Василий II не победи. Цар Самуил се връща в неговия град и ще намери вечен покой в неговата църква – „Св. София”, каза доц. Михов в ефира на специалното студио на NOVA „Самуил: Завръщането на българския цар”.

Тленните останки на цар Самуил бяха изнесени в залата на Музея на византийската култура в Солун

„Това събитие не трябва да бъде разглеждано като шамар към Северна Македония и нейните граждани, а по скоро към онези ретроградни сили в Скопие, които отхвърлят обмислянето на миналото”, смята той.

Доцентът добави, че от днес „цар Самуил ще намери вечен покой в своята църква".

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Редактор: Никола Тунев