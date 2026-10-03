Тази седмица в рубриката „Твоите здравни права” на предаването „Пулс” по NOVA NEWS основната тема е профилактиката, диагностиката и лечението на рака на гърдата, както и правата на пациентите, за които насоки даде главният експерт в НЗОК Цветанка Георгиева.

Мамографията е сред основните образни изследвания, използвани за скрининг и диагностика на рака на гърдата. По думите на Георгиева тя е включена в профилактичния преглед за жени от 45 до 69 години с периодичност веднъж на две години, а за жените на и над 70 години - веднъж на три години. При профилактичен преглед, ако бъде установено съмнение за образувание, могат да бъдат назначени повторно или допълнителни изследвания, както и консултация със специалист.

Ракът на гърдата не засяга само жените. При мъжете диагностиката и лечението също се заплащат от НЗОК, когато са извършени по съответния ред. „Всичко, което заплаща НЗОК за жените във връзка с диагностиката на това заболяване, се заплаща и за мъжете“, посочи Светанка Георгиева. Тя уточни, че при мъжете не е предвидено мамографското изследване да бъде част от профилактичния преглед, тъй като заболяването е значително по-рядко срещано.

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Направление за мамография не се издава автоматично при желание на пациента. Принципът е направлението да бъде издадено след извършен преглед и по преценка на лекаря. То може да не бъде издадено, ако при прегледа няма данни за заболяване, пациентът не е в рискова група, изследването не е подходящо за съответната възраст или вече е извършено друго образно изследване в рамките на определен период.

Профилактиката започва още преди възрастта, в която се извършва мамография. Според посочените от експерта правила от 30-годишна възраст се предвижда ежегоден преглед и мануално изследване на млечните жлези. За жените между 30 и 50 години в профилактичния преглед е включена и ехография на млечните жлези. Мамографията се извършва при жените между 45 и 69 години веднъж на две години, а при тези на и над 70 години - веднъж на три години.

Има разлика и в срока на валидност на направленията. Когато направлението за ехография или мамография е издадено по повод профилактичен преглед, то е валидно 60 календарни дни от датата на издаването. В останалите случаи срокът е 30 календарни дни.

Особено внимание трябва да обръщат жените с фамилна обремененост. Когато в семейството има случаи на рак на гърдата, наблюдението трябва да бъде по-внимателно. Генетичните изследвания, които определят риска от развитие на рак на гърдата, обаче не се заплащат от НЗОК, тъй като не са включени в пакета от дейности, заплащани от касата. „Лицата, които имат висок риск от развитие на рак на гърдата, например при фамилна обремененост, трябва да се наблюдават по-внимателно от общопрактикуващите лекари“, обясни Георгиева.

Кои са рисковите фактори и причините за развитие на рак на гърдата

Сред важните елементи на профилактиката е и самонаблюдението. Жените трябва да бъдат информирани как правилно да извършват самоизследване на млечните жлези, както и за начините за ограничаване на рисковите фактори. При необходимост общопрактикуващият лекар може да назначи допълнителни изследвания или да насочи пациентката към специалист.

При установени изменения от образно изследване пациентката трябва да бъде насочена за консултация със специалист. Специалистът може да назначи допълнителна мамография, туморни маркери, биопсия или други необходими изследвания.

Ядрено-магнитният резонанс също може да бъде заплатен от НЗОК, когато е назначен от лекар специалист по съответния ред. „Когато има такава необходимост и е назначено по съответния ред, разбира се, Здравната каса ще заплати това изследване“, каза експертът.

За пациентите с вече поставена диагноза рак на гърдата НЗОК заплаща различни видове лечение според конкретната медицинска необходимост. Сред тях са химиотерапия, имунотерапия, таргетна терапия, хормонална терапия и лъчелечение. Пациентите подлежат и на последващо диспансерно наблюдение.

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Подкрепа е предвидена и за някои от помощните средства, от които пациентите могат да имат нужда в резултат на заболяването или лечението. Гръдната епитеза, перуката и ръкавът при лимфедем се заплащат като помощни средства от НЗОК при изпълнение на необходимите условия.

За да получи помощно средство, пациентът трябва да бъде насочен от лекуващия лекар към лекарска консултативна комисия със съответния профил или към ТЕЛК. След издаването на необходимия медицински документ се подава електронно заявление към съответната районна здравноосигурителна каса.

Документите се разглеждат от експертна комисия, която издава решение за одобрение или мотивиран отказ. Пациентът се уведомява чрез SMS или Viber известие на посочения в заявлението телефон. След одобрение пациентът може да получи съответното помощно средство от фирма или търговец, включен в системата на НЗОК, без да заплаща за него при условията на отпуснатата помощ.

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Октомври традиционно е месецът, в който се поставя специален акцент върху профилактиката на рака на гърдата. Посланието към жените е да не отлагат профилактичните прегледи и да отделят време за собственото си здраве. Навременната профилактика и диагностика са важна част от грижата за здравето на всяка жена.

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Редактор: Станимира Шикова