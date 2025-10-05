В световния месец за борбата с рака на гърдата – какво е важно да знаем за заболяването и защо превенцията и редовните прегледи са особено важни? Най-важното, което дамите да знаят, коментира д-р Виктор Йорданов, специалист по образна диагностика, в предаването „Пулс” на NOVA NEWS.

Д-р Йорданов обясни, че при подбиране на подходящ лекар, който да извърши преглед, е изключително важно дамите да вземат под внимание разликата между образния диагностик и хирургът, който би могъл и да извърши интервенция при необходимост.

Превенцията при туморните заболявания (ВИДЕО)

„Специалистите, които могат да извършат преглед на дамите, почти винаги преглеждат с ехограф. Но е важно да се конкретизират нещата – защото ракът на гърдата при дамите е най-разпространените заболявания и нараства с около 1% на година”, каза специалистът. Той посочи, че около 4 хиляди жени на година откриват, че са заболели. От ключово значение остава ранната диагностика.

„Важно е да знаем, че между скрининг и профилактика има разлика – при профилактиката можем да открием рано даденото заболяване или дори да го предотвратим. Човек може сам, чрез действията си, да извърши такава профилактика – да избягва алкохола, цигарите, да се храни здравословно. И все пак при съмнение за заболяване – това е нашата роля като лекари – да го открием възможно най-рано”, каза още Йорданов.

Според специалиста обаче, мъжете също не са защитени, макар и възможността да е малка – около 1% заболеваемост.

„При мъжете често това се дължи на даден генетичен фактор – когато жените в семейството са боледували. За мъжете също така е доста по-лесно сами да открият отклонение в тъканта, в домашни условия”, каза още д-р Йорданов.

