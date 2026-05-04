От Здравната каса отговориха на въпроси специално за NOVA относно казуса с разликите в цените, на които държавни болници купуват скъпоструващи лекарства за деца.

От институцията предупреждават, че новите текстове, предложени от Министерството на здравеопазването, трябва да бъдат много внимателно анализирани заради „риска от значително ограничаване на възможностите за предоставяне на медицински услуги на българските граждани, в голяма част от случаите – деца с тежки или редки заболявания, за които няма друга алтернатива за лечение в Република България“.

Според НЗОК към момента не е представена оценка на финансовия ефект от предложенията на министерството, както и обосновка за очакваното въздействие върху достъпа на пациентите до помощ.

„Предлаганите промени в цялост изглежда да са насочени към намаляване на обема на дейността на лечебните заведения, и не толкова към постигането на ценови ефект в регулацията на процедурите и контрола върху нерегистрираните и неразрешени в страната лекарства“, посочват от Касата и допълват, че на този етап не се ангажират с положителна оценка на предложенията на МЗ.

Относно разликите в цените на едни и същи медикаменти в различните болници, от Здравната каса подчертават, че нямат правомощия да одитират ценообразуването, както и процедурите по договаряне на цените на нерегистрирани лекарства.

„С такива разполага министърът на здравеопазването, като принципал на държавните лечебни заведения и като орган, контролиращ Изпълнителна агенция по лекарствата“, посочват от институцията. Здравният фонд изпълнява функции само по администриране и заплаща стойността на лечението при наличие на изискуемите документи и след получаване на съответния трансфер от МЗ.

От Касата уточняват, че до момента не са установявали финансови щети в процедурите по одобрение и заплащане на услуги. Те обаче припомнят, че при установени отклонения многократно са сезирали институциите, като по техни сигнали през 2025 г. е спряна дейността на фирми, разпространяващи лекарства без установен произход.

Въпреки че нямат контрол върху ценообразуването, с цел недопускане на спекулации, от НЗОК са изискали от министерството информацията за разходите. Днес, 4 май 2026 г., от МЗ са предоставили обобщените данни от регионалните здравни инспекции и лечебните заведения, обхващащи периода на 2025 г. и първото тримесечие на 2026 г. Предстои Касата да извърши проверка за точното и вярно отразяване на данните, включително и за цените на лекарствените продукти.

Институцията изразява твърда позиция, че обсъжданията за подобряване на нормативната уредба трябва да продължат, но в условията на открит и конструктивен диалог и с участието на всички заинтересовани страни.