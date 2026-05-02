Мазната риба е един от най-добрите естествени източници на витамин D, вещество, необходимо за здрави кости, мускули и имунна система. Въпреки че тялото може да го произвежда чрез излагане на слънчева светлина, изследванията показват, че дефицитът му остава често срещан проблем, така че е важно да се набавя от храната, съобщава Health.

Експертите препоръчват консумацията на мазни риби няколко пъти седмично. Според тях те съдържат високи дози витамин D и други полезни хранителни вещества.

Дъговата пъстърва се счита за лидер по съдържание на витамин D – една порция осигурява над 80% от дневната нужда. Проучванията също така установяват, че е богата на омега-3 мастни киселини, витамин B12 и селен.

Сьомгата е също толкова полезна. В зависимост от вида, тя осигурява до 70% от дневната стойност на витамин D. Консервираната сьомга, често консумирана с меките кости, осигурява допълнителен прием на калций.

Рибата меч също попадна в списъка – съдържа значителни количества витамин D и витамин B12. Проучванията обаче предупреждават, че поради високите нива на живак, този вид риба не се препоръчва за бременни жени и деца.

Сред леснодостъпните варианти се откроява скумрията. Тя е богата не само на витамин D, но и на здравословни мазнини, които подпомагат функцията на мозъка и нервната система. Сардините са друга здравословна храна. Консумацията им цели, включително костите, осигурява на организма не само витамин D, но и калций. Херингата допълва списъка – достъпен и питателен вариант. Тя съдържа витамин D и омега-3 мастни киселини и натрупва по-малко вредни вещества от по-големите хищни риби.

Витамин D играе ключова роля в организма, защото помага за усвояването на калция, укрепва костите и мускулите, поддържа имунитета и може да намали риска от сърдечно-съдови заболявания. Учените също така отбелязват, че този витамин намалява риска от деменция.

Редактор: Никола Тунев