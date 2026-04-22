Световният фонд за дивата природа призова в сряда потребителите на морски дарове в Гърция да помогнат за ограничаването на над дузина инвазивни видове, които все по-сериозно застрашават местната фауна.

„На пазара вече има нова реалност, особено в Южна Гърция и на островите Додеканези, където неместните видове са силно разпространени“, заяви на пресконференция Панайота Стапа от морската програма на WWF. По думите ѝ постепенно на пазара ще се появяват все повече чужди видове риба.

Ръководителят на рибарските дейности на WWF Михалис Маргаритис обясни, че гръцките рибари искат да предлагат видове, които в момента изхвърлят обратно в морето, защото потребителите не знаят, че са напълно годни за консумация. Като пример той посочи гръцки остров, където 400 килограма от рибата сиганус (Siganus luridus) са били изхвърлени.

Готвачът Йоргос Цулис отбеляза, че хората не избират чуждите видове, защото се страхуват от тях. Според него ще са нужни още много години, за да бъде постигната целта.

Маргаритис подчерта, че макар тази риба да е особено разрушителна за морското дъно заради ненаситния си апетит, тя е „изключително богата“ на рибено масло и е „много вкусна“. Обновеният наръчник на WWF за отговорна консумация на морски дарове, представен в сряда, включва над 100 вида, които се предлагат на гръцкия пазар.

Сред тях има 13 инвазивни вида, които не присъстваха в предишното издание на наръчника от 2015 г.

Маргаритис посочи, че някои хора може вече да консумират чужди видове, без да го знаят. Той уточни, че те са повече от 13, но в наръчника са включени онези, които най-лесно могат да бъдат открити.По думите му на родния му остров Родос три вида кефал изместват местния червен барбун.

Сред инвазивните видове са атлантическата скарида (Penaeus aztecus) и синият рак (Callinectes sapidus) в северната част на Егейско море, както и рибата лъв (Pterois miles) в по-южните води. Според „реалистични оценки“ 65% от морските дарове, консумирани в Гърция, са вносни, отбеляза Маргаритис. По данни от рибарския сектор гърците консумират по 19,6 килограма морски дарове годишно при средно 23,5 килограма за ЕС, посочи организацията.

Редактор: Никола Тунев