Запасите от мигриращи сладководни риби са намалели с над 80% от 1970 г. насам, сочи нов доклад на ООН, представен днес на международна конференция за мигриращите видове в Бразилия, пише БТА. Документът предупреждава, че без спешни мерки много от тези видове са застрашени от изчезване.

Водещият автор на доклада Зеб Хоган подчерта пред участниците в срещата, свързана с Конвенцията за опазване на мигриращите видове в Кампо Гранде, че защитата на тези риби изисква трансгранични мерки. „Много видове зависят от дълги, непрекъснати речни системи за миграция между местата за размножаване и хранене, а прекъсването на тези маршрути води до срив на популациите“, обясни той.

Основните причини за спадa са строителството на язовири, замърсяването, прекомерният риболов и климатичните промени. Според доклада най-малко 325 вида риби се нуждаят от координирана международна защита, а силно засегнати са големи речни басейни като Амазонка, Ла Плата, Меконг, Нил и Ганг.

Изследователите препоръчват реките да се управляват като свързани системи чрез миграционни коридори, координирани риболовни правила и съвместни международни планове. Това ще позволи на мигриращите видове да се придвижват безопасно и да поддържат жизнеспособни популации.

Амазонка остава едно от последните убежища за мигриращите сладководни видове риба, но районът е под нарастващ натиск от инфраструктурни проекти и засилена икономическа експлоатация.

