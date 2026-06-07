Снимка: АП, БТА
Смята се, че стрелците са двама
Най-малко 12 души са били простреляни в района на уличен фестивал в Толедо, в щата Охайо, съобщи полицията, цитирана от "Асошиейтед прес".
Сигналът за стрелбата е бил подаден вчера около 17:30 ч. местно време. Когато пристигнали на мястото на фестивала, служителите открили най-малко 12 ранени, двама от които са в сериозно състояние.
Най-малко 10 ранени при стрелба на парти в Оклахома
Смята се, че са стреляли двама души, които сега се издирват. Според полицията може би те са стреляли един срещу друг и при престрелката са пострадали други хора.
At least 12 people were shot on Saturday near a festival in Toledo, Ohio, authorities said. Two of the victims are in critical condition.— CBS News (@CBSNews) June 7, 2026
Authorities believe there may have been multiple shooters, but there are no suspects in custody as of Saturday night.
"It appears as though… pic.twitter.com/cpuRf3JG2M
„Дълбоко съм загрижен за ситуацията в Толедо", заяви губернаторът на Охайо Майк Дюайн.
🚨 #BREAKING: Earlier scenes from the Old West End Festival in Toledo, Ohio, moments after the shooting took place.— The Globe & News (@TheGlobeNewt) June 7, 2026
Police say at least 12 people were shot near the festival. Emergency crews rushed to the scene as authorities worked to secure the area and assist victims.… https://t.co/SBy0GEF2zx pic.twitter.com/RMksxmPBlq
Множество видеа, публикувани в социалните мрежи, показват хора, които бягат от изстрелите, както и служители на спешните служби, оказващи помощ на ранените.Редактор: Цветина Петрова
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