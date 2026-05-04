Най-малко 10 души са ранени по време на стрелба, възникнала на парти в американския град Оклахома Сити. От полицията съобщават, че се отзовали на сигнал за произведени изстрели около 21:00 часа в неделя по време на събиране на млади хора край езерото Аркадия.

Двама тийнейджъри бяха убити при стрелба в парк в САЩ

Местните власти посочват, че все още няма задържани по случая. Няма и причина да се смята, че има заплаха за обществото. Причините за стрелбата се изясняват. "В момента разговаряме с пострадалите. Опитваме се да изясним точно какво се е случило", уточни говорител на полицията.

Убити и ранени при стрелба в ресторант в САЩ

Езерото Аркадия, разположено на около 21 километра северно от Оклахома Сити, е изкуствен водоем, използван за контрол на наводненията. Това е популярно място за отдих, предлагащо риболов, разходки с лодки, пикници и къмпинг. То се намира в Едмънд - предградие на Оклахома Сити с население около 100 000 души.

Редактор: Станимира Шикова