Шофьор на пътнически автобус, който трябвало да превози деца от Горна Оряховица на екскурзия до Русе, е хванат с 1,07 промила алкохол. Тестът с дрегер била регулярен - прави се преди всяко организирано пътуване.

Около 8 часа сутринта, пред ОУ "Иван Вазов", полицейски патрул проверил водача и дрегерът показал над един промил алкохол в издишания въздух. Очаква се мъжът да бъде задържан за 24 часа.

Великотърновската фирма, собственик на автобуса, изпратила друг водач, чиято проба била отрицателна.

