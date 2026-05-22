Депутатите ще се поклонят пред мощите на св. Кирил и ще разговарят с държавния секретар на Светия престол
Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще бъде приета на аудиенция при папа Лъв XIV във Ватикана по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, съобщиха от пресцентъра на парламента, предаде специален пратеник на БТА Теодора Цанева.
Председателят на Народното събрание ще има разговор и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин.
По-късно през деня българската делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе” и ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата „Санта Мария Маджоре” и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана.
Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и членовете на делегацията ще разговарят и с Великия командор на Суверенния Малтийски орден Фра Емануел Русо, който отговаря за културните, образователни и религиозни въпроси.
В състава на парламентарната делегация са заместник-председателят на Народното събрание и заместник-председател на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри, председателят на парламентарната група на „Възраждане” Костадин Костадинов, заместник-председателите на парламентарните групи на „Прогресивна България” и на ГЕРБ-СДС Владимир Николов и Костадин Ангелов, и народните представители Атанас Славов („Демократична България”) и Венко Сабрутев („Продължаваме промяната”).
Днес е вторият и последен ден от посещението на българските парламентаристи в Рим и Ватикана.
Вчера председателят на Народното събрание Михаела Доцова се срещна с председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Българските парламентаристи присъстваха и на прием в българското посолство в Рим в навечерието на 24 май.
