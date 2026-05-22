Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще бъде приета на аудиенция при папа Лъв XIV във Ватикана по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, съобщиха от пресцентъра на парламента, предаде специален пратеник на БТА Теодора Цанева.

Председателят на Народното събрание ще има разговор и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин.

По-късно през деня българската делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе” и ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата „Санта Мария Маджоре” и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и членовете на делегацията ще разговарят и с Великия командор на Суверенния Малтийски орден Фра Емануел Русо, който отговаря за културните, образователни и религиозни въпроси.

В състава на парламентарната делегация са заместник-председателят на Народното събрание и заместник-председател на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри, председателят на парламентарната група на „Възраждане” Костадин Костадинов, заместник-председателите на парламентарните групи на „Прогресивна България” и на ГЕРБ-СДС Владимир Николов и Костадин Ангелов, и народните представители Атанас Славов („Демократична България”) и Венко Сабрутев („Продължаваме промяната”).

Днес е вторият и последен ден от посещението на българските парламентаристи в Рим и Ватикана.

Вчера председателят на Народното събрание Михаела Доцова се срещна с председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Българските парламентаристи присъстваха и на прием в българското посолство в Рим в навечерието на 24 май.

