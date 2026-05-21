Две малки деца са открити сами край път в района на Алкасер до Сал в Португалия. По информация на португалската медия SIC Notícias двамата братя са на 3 и 5 години с френско гражданство.

Мъжът, който ги забелязал, разказва, че първоначално ги видял през огледалото за обратно виждане на автомобила си. Александър Кинтас споделя, че децата тичали след колата му, плачели и викали за помощ, целите били в рани и синини. Това го накарало да обърне и да се върне при тях. Те казали, че са заведени от родителите си в близката гора, където им било казано, че ще играят игра и трябва да потърсят играчка. Според разказа на децата очите им били завързани, а когато останали сами, родителите вече ги нямало.

Свидетелят разказва още, че малките носели раници с подготвени вещи - резервни дрехи, вода, плодове и пакет бисквити, но без документи за самоличност. Това породило съмнения, че не става дума за случайно изгубване. След подадения сигнал децата били отведени в местното поделение на Националната републиканска гвардия, а по случая били уведомени службите за закрила.

Родителите вече са идентифицирани, но към момента не са открити. Става дума за биологичната майка и нейния партньор, а истинският баща живее във Франция, но е подал сигнал за предполагаемо отвличане. По случая е образувано съдебно производство, а двете деца временно са под закрилата на френските власти в Португалия.

