"Нито една държава, която измерва успеха само със силата, не може да е хуманна". Това заяви папа Лъв XIV, цитиран от АНСА.

"Нито една нация, нито едно общество, нито един международен ред не може да се нарича справедлив и хуманен, ако измерва успеха си единствено чрез силата или благоденствието, пренебрегвайки онези, които живеят в периферията на обществото", посочи папата днес при приемането на новите посланици при Светия престол на Бангладеш, Чад, Мавриций, Намибия, Руанда, Сиера Леоне, Шри Ланка и Йемен.

Папа Лъв XIV отбелязва първата година от понтификата си

"Христовата любов към най-нисшите и забравените изисква от нас да отхвърлим всяка форма на егоизъм, която прави бедните и уязвимите невидими", подчерта главата на Римокатолическата църква.

Припомняме за напрежението между Вашингтон и Светия престол. Американският президент Доналд Тръмп нееднократно отправя остри критики към папата, особено заради позицията му по конфликта в Иран и миграционната политика на САЩ.

Редактор: Дарина Методиева