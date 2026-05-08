Католическият свят отбелязва една година от началото на понтификата на папа Лъв XIV – първият епископ на Рим, роден в Съединените щати. Избран след двудневен конклав през май миналата година, Робърт Превост зададе курс към съчетание между традиция и умерени реформи.

Новият папа запази социалните послания на предшественика си Франциск, включително темите за климата и социалната справедливост, но върна и част от символиката от времето на по-консервативния Бенедикт XVI.

В последните месеци между папата и американския президент Доналд Тръмп се появи напрежение заради военната ескалация в Иран. Лъв XIV отправя постоянни призиви за мир в Украйна и за повече диалог в един все по-разделен свят.

Лъв XIV отхвърли обвиненията на Тръмп, че подкрепя Иран да притежава ядрено оръжие

Редактор: Дарина Методиева