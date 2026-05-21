Софийската районна прокуратура протестира срещу решението на съда да наложи парична гаранция на обвинения за стрелбата след спор за паркомясто в столичния квартал “Надежда”.

При нападението пострадаха 30-годишна жена и 36-годишен нидерландски гражданин.За това престъпление Софийският районен съд определи парична гаранция в размер на 550 евро.

Според прокуратурата има реална опасност мъжът да извърши ново престъпление. Като аргументи са посочени предишни осъждания за престъпления и наличието на криминални регистрации. Обвинението настоява мъжът да остане в ареста до приключване на производството.

