Протестът идва след решението на съда да наложи парична гаранция
Софийската районна прокуратура протестира срещу решението на съда да наложи парична гаранция на обвинения за стрелбата след спор за паркомясто в столичния квартал “Надежда”.
При нападението пострадаха 30-годишна жена и 36-годишен нидерландски гражданин.За това престъпление Софийският районен съд определи парична гаранция в размер на 550 евро.
Според прокуратурата има реална опасност мъжът да извърши ново престъпление. Като аргументи са посочени предишни осъждания за престъпления и наличието на криминални регистрации. Обвинението настоява мъжът да остане в ареста до приключване на производството.
