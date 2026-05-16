Мъж е задържан в столичния квартал „Надежда“ във връзка със стрелбата край метростанция „Хан Кубрат“ късно снощи, съобщиха от полицията. При обиск у него са открити няколко оръжия.

Инцидентът е станал във вечерните часове на петък, малко след 20:00 ч., когато на телефон 112 е подаден сигнал за възникнал скандал в района. Спорът е избухнал заради паркомясто между двама български граждани и двама граждани на Нидерландия, като впоследствие е ескалирал до физическа саморазправа и стрелба.

Стрелба до метростанция в София заради спор за паркомясто

На място незабавно са изпратени екипи на СДВР и Спешна помощ. При инцидента са пострадали двама души - 36-годишен нидерландски гражданин и 30-годишна българка. Жената е била ранена в областта на шията, а мъжът е с травма на ръката и съмнения за счупени пръсти.

След преглед жената е освободена с диагноза „повърхностна травма на шията“, а чуждият гражданин е приет за допълнителни изследвания заради нараняванията на ръката. По данни на разследващите при инцидента е произведен изстрел с въздушен пистолет със сачми.

