Певицата Тейлър Суифт и футболистът Травис Келси ще се венчаят на 3 юли в Манхатън, съобщава американският таблоид TMZ. Двойката запазва строга тайна около детайлите, но по данни на изданието гостите са получили текстови съобщения с допълнителна информация.

Церемонията може да се проведе в „Медисън Скуеър Гардън”, но засега няма официално потвърждение. Сред другите емблематични варианти в Ню Йорк са Сентръл парк, „Рокфелер Сентър”, „Радио Сити Мюзик Хол” и Нюйоркската обществена библиотека. По-рано се носеха слухове за място в Роуд Айлънд, които бяха отречени от местния сенатор Шелдън Уайтхаус.

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Полицейският комисар на Ню Йорк Джесика Тиш загатна за събитието по-рано тази седмица, споменавайки сватбата като повод, изискващ сериозно охранително присъствие през юли. Веднага след това тя се опита да отрече думите си, заявявайки, че се е шегувала. Сред потвърдените гости според TMZ са моделът Карли Клос и певецът Бенсън Бун.

Редактор: Ивайла Маринова