Певецът Хари Стайлс влезе в Книгата на рекордите на Гинес с най-дългата серия от концерти, изнесени от музикант на стадион "Уембли" в Лондон в рамките на едно турне, предаде ДПА/Пи Ей мидия.

Певецът приключи поредицата си от шоута на прочутия стадион в британската столица, след като изнесе там 12 представления като част от турнето си Together, Together.

Как да стигнем до първия ред на концерт и на каква цена

Хари Стайлс е поставил рекорда в събота, когато беше последният му концерт от поредицата на "Уембли". Първото си шоу от поредицата певецът изнесе на 12 юни. Турнето на бившия член на групата One Direction е в подкрепа на четвъртия му студиен албум Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Първоначално беше обявено, че Хари Стайлс ще изнесе поредица от шест концерта на стадион "Уембли", но поради големия интерес бяха добавени още шест дати. С 12-те концерта Стайлс и неговият екип надминаха предишния рекорд от 10 концерта на стадион "Уембли", поставен от групата Coldplay по време на световното й турне Music Of The Spheres World Tour през 2025 г.

След официална проверка Стайлс и целият екип на турнето са получили сертификати от Книгата на рекордите на Гинес на сцената на стадион "Уембли".

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Когато поредицата от концерти беше обявена за първи път, стана ясно, че Хари Стайлс е напът да подобри рекордите, поставени както от група Coldplay, така и от бившата му приятелка Тейлър Суифт за солов изпълнител.

Сега той държи и рекорда за най-много концерти, изнесени от солов изпълнител по време на турне в историята на стадиона, като надмина постижението от осем вечери, което Суифт отбеляза през 2024 г.

Хари Стайлс вече е носител на рекорд на Гинес, след като през 2022 г. сингълът му As It Was регистрира 2,28 милиарда еквивалентни стрийминг единици на базата на абонамент в световен мащаб във всички дигитални формати, според данни, оповестени от Международната федерация на фонографската индустрия.

Редактор: Никола Тунев