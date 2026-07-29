Популацията на тигри в Непал е достигнала 429 екземпляра благодарение на засилените мерки за опазване на вида, съобщи ДПА. По данни на ресорното министерство в Непал броят на тигрите се е увеличил от 121 през 2010 г. до 355 през 2022 г., а при последното преброяване е достигнал 429.

Според природозащитната организация WWF Непал е постигнал един от най-значимите успехи в света при възстановяването на популацията на критично застрашения вид. Данните бяха оповестени по повод Световния ден на тигъра, който се отбелязва на 29 юли.

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От WWF посочиха, че през миналата година съвместен проект за ограничаване на конфликтите между хора и диви животни е обхванал над 5000 домакинства. Организацията допълни, че системите за ранно предупреждение са изпратили над един милион известия, с които местните общности са били предупреждавани за приближаването на тигри или слонове до населени места и земеделски площи.

Непал извършва национално преброяване на тигрите на всеки четири години от 2009 г. насам. Последното проучване е проведено между края на декември 2025 г. и април 2026 г. с помощта на фотокапани, разположени в и около пет национални парка, уточнява ДПА.

Редактор: Дарина Методиева