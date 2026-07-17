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Тя е починала на 91-годишна възраст
Мери Джо „Ем Джей“ Шанън, баба на семейство Кардашиян-Дженър и чест гост в тяхното американско риалити шоу, почина на 91-годишна възраст, съобщи Ройтерс.
Шанън беше майка на Крис Дженър и баба на Кортни, Ким, Клои и Роб Кардашиян, както и на Кендъл и Кайли Дженър.
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Крис Дженър съобщи за смъртта на майка си чрез публикация в Инстаграм. "Няма думи, които някога биха могли да опишат какво означаваше тя за мен и болката от това да кажа сбогом“, написа Дженър. "Майка ми беше сърцето на нашето семейство“, допълва тя.
Дженър каза, че майка ѝ я е научила страстно да обича семейството си, да бъде добра, да подкрепя хората, които обича, и никога да не приема за даденост времето, прекарано заедно.
Kris Jenner’s Mom MJ Last Seen in Mother’s Day Photo with Kardashian Family 2 Months Before Death https://t.co/cg7QZTajCx— People (@people) July 16, 2026
Шанън беше чест гост в предаването „Животът на Кардашиян“ (Keeping Up with the Kardashians), което се излъчваше по телевизионния канал E! от 2007 до 2021 г. Риалити шоуто, което донесе световна слава на семейство Кардашиян, се фокусираше върху личния живот на Дженър, нейния партньор, децата ѝ и техните взаимоотношения.
Шанън, която бе преборила рака и е родена в Арканзас, беше известна на зрителите със своя саркастичен хумор.
Редактор: Никола Тунев
Kris Jenner’s mother MJ has died at age 91. pic.twitter.com/sft9TgOIlf— Pop Crave (@PopCrave) July 16, 2026
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